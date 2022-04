Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii wzywa Zachód do przekazania Ukrainie samolotów bojowych

Szefowa MSZ Wielkiej Brytanii apeluje o wsparcie dla Ukrainy

- Jeśli Putinowi uda się odnieść sukces, w Europie dojdzie do niewyobrażalnego cierpienia, a na całym świecie pojawią się straszliwe konsekwencje. Już nigdy nie będziemy mogli czuć się bezpiecznie. Broń ciężka, czołgi, samoloty, musimy głęboko sięgnąć do naszych zapasów, zwiększyć produkcję. Musimy zrobić to wszystko - przekonywała.