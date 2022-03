Szef ukraińskiego MSZ o oświadczeniu Chin: Putin otrzymał wyraźny sygnał, że nie warto bawić się bronią jądrową

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał bardzo wyraźny sygnał, że nie warto bawić się bronią jądrową - powiedział w środę Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. W ten sposób szef ukraińskiej dyplomacji nawiązał do poniedziałkowego oświadczenie Chin, które wezwały Rosję do deeskalacji konfliktu.

Według Kułeby po ataku Putina na Ukrainę wszyscy bardzo poważnie podchodzą do "jego okrucieństwa, a nawet, można powiedzieć, barbarzyństwa". Jednocześnie minister zaznaczył, że po rozkazie Putina o postawieniu w stan "specjalnej gotowości bojowej" sił odstraszania, do których należą siły nuklearne, Chiny wezwały Rosję do powściągliwości.