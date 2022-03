Ukraina broni się już 25. dobę. Według Serhija Hajdaja, szefa obwodu ługańskiego, w regionie nie ma już żadnej miejscowości, która nie byłaby dotknięta atakiem rosyjskich wojsk. Jak dodał, potwierdzono, że zginęło co najmniej 66 mieszkańców obwodu.

"W obwodzie ługańskim nie ma żadnej miejscowości, która by nie ucierpiała przez Rosjan. Nasze miasta to teraz wielopiętrowe ruiny, wszystkie rejony wyglądają jak z horroru. Całe kwartały i ulice nie nadają się do życia" - napisał w mediach społecznościowych Hajdaj.