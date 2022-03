Szef MSZ Ukrainy: w Europie pojawiły się głosy, że należy zaczekać z wprowadzaniem kolejnych sankcji

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w trakcie transmisji na żywo na Facebooku, że "po pierwszym szoku, wywołanym wybuchem wojny w Europie, pojawiły się głosy, które mówią, że należy zaczekać z wprowadzaniem kolejnych sankcji przeciwko Rosji". - Wojna trwa, a to oznacza, że trzeba uchwalać następne sankcje - dodał.

- Cały świat zachwyca się wami i jest z was dumny. Ale to nie wystarczy. Powtarzam naszym partnerom, że wymienię każde słowo ich zachwytu na jeden javelin (pocisk przeciwpancerny - red.), a każde 100 słów zachwytu na jeden samolot - mówił Kułeba w relacji na Facebooku, zwracając się do Ukraińców.

Dodał, że po pierwszym szoku związanym z wybuchem wojny w Europie pojawiły się głosy, że "należy zaczekać, zobaczyć, jak działają dotychczasowe sankcje, nie trzeba się spieszyć z nowymi". - Ale my to załatwimy - zapowiedział szef ukraińskiego MSZ.

"Trzeba uchwalać następne sankcje"

Kułeba wyraził też przekonanie, że embargo na import ropy i gazu z Rosji będzie wprowadzone, choć na razie bez udziału Unii Europejskiej.

- Europejczycy nie znaleźli alternatywy (dla tych surowców - przyp. red.). Będziemy uważnie się przyglądać, czy rzeczywiście jej szukają. Oczywiście potrzeba na to czasu i podchodzimy do tego ze zrozumieniem. Ale jeśli jest to tylko wymówka i nie planują żadnej zamiany, będziemy mieli poważny problem na froncie dyplomatycznym - podkreślił minister.

Dmytro Kułeba AA/ABACA/PAP/EPA

Szef ukraińskiej dyplomacji wrócił jednocześnie uwagę, że opinia publiczna koncentruje się teraz na ropie i gazie, podczas gdy jest kilka innych dziedzin, gdzie Unia może działać natychmiast, na co nalegają Ukraińcy.

- Nie chcę pomniejszać tych decyzji, które UE podjęła od początku rosyjskiej agresji. Są one potężne, bezprecedensowe i systemowe. Jesteśmy za to wdzięczni. Ale wojna trwa, a to oznacza, że trzeba uchwalać następne (sankcje - przyp. red.) - ocenił Kułeba.

