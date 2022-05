Szef MSZ Turcji: ukraińsko-rosyjskie negocjacje pokojowe wstrzymane. Trwają tylko rozmowy o wymianie jeńców

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan próbował wcześniej pośredniczyć w kontaktach Kijowa z Moskwą i doprowadzić do spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji na terytorium Turcji. 29 marca, przed negocjacjami delegacji obu krajów w Stambule, Erdogan bezpośrednio zwrócił się do skonfliktowanych stron, wzywając do zawieszenia broni i poszukiwania rozwiązań dyplomatycznych.