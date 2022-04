Szef MSW Ukrainy: gdziekolwiek było rosyjskie wojsko, uwieczniamy ten sam obraz

- Pirotechnicy w obwodzie kijowskim odnajdują i neutralizują każdego dnia 4-5 tysięcy ładunków wybuchowych, pozostawionych przez rosyjskie wojska. Szacunkowo, jeden dzień działań wojennych w danym miejscu oznacza później miesiąc rozminowywania - przekazał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. - Przykładowo, jeśli mówimy o miesiącu walk w Borodziance, to wyobraźmy sobie, jak długo potrwa rozminowanie terenu, aby można było całkowicie bezpiecznie tam przebywać - dodał.

Monastyrski: nie ma miasta, w którym nie ma ofiar

- Gdziekolwiek było rosyjskie wojsko, uwieczniamy ten sam obraz: nie ma miasta, w którym nie ma ofiar. Nie ma wsi, w której nie ma zniszczeń. To świadczy o ogólnym podejściu armii rosyjskiej do prowadzenia działań wojennych, stosunku do ludności cywilnej i grabieży. Liczymy setki zaginionych osób - mówił minister.