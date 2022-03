Atak Rosji na Ukrainę. Nieustanne alarmy przeciwlotnicze, walki i ostrzały, miejscowości na skraju katastrofy humanitarnej

Środa jest dwudziestym pierwszym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby samoloty rosyjskie bombardowały szereg ukraińskich miast, w tym Charków, Mariupol i Zaporoże. W wielu miejscowościach jest trudna sytuacja z dostępem do leków i żywności. Obwód chersoński na południu kraju znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej.

Ostrzeliwane dzielnice Charkowa

W ciągu ostatniej doby praktycznie wszystkie dzielnice Charkowa były ostrzeliwane. W ciągu ostatniej doby spod gruzów ostrzelanych budynków wydostano ciała dwóch osób. Siły ukraińskie udaremniły próbę przeciwnika wdarcia się do miasta i odepchnęły wojska rosyjskie daleko poza ich poprzednie pozycje. Trwają walki w obwodzie.

Sytuacja w obwodzie zaporoskim nie zmieniła się z sposób zasadniczy. Mieszkańcy szykują się do ataku wroga, m.in. wznosząc barykady. Rano w środę w Zaporożu zbombardowano okolice dworca i ogród botaniczny. Był to pierwszy atak na obiekty cywilne w tym mieście.

Atak na Siewierodonieck

W obwodzie ługańskim we wtorek wojska ukraińskie odbiły atak na Siewierodonieck i wyparły okupantów z miasta, jednak wojska rosyjskie próbują dostać się do miasta od strony Rubiżnego, gdzie doszło do intensywnych ostrzałów, a w wielu budynkach mieszkalnych wybuchły pożary. Siedem osób zostało rannych, w tym jedno dziecko, a jedna osoba zginęła.