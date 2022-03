Walki na kierunku południowym. Rosyjskie wojska w Mikołajowie, Odessa przygotowuje się do odparcia desantu

Wojska rosyjskie wkroczyły do ​​Mikołajowa, gdzie napotkały opór wojsk ukraińskich. Trwają walki - przekazał w piątek szef mikołajowskiej administracji obwodowej Witalij Kim. Półmilionowy Mikołajów, położony na południu Ukrainy, to miasto portowe i ważny ośrodek stoczniowy.

Kim zaapelował do kobiet i dzieci, by ukryły się w schronach, do mężczyzn - by wraz z oddziałami obrony terytorialnej walczyli w obronie miasta.