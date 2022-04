Przechwycona rozmowa rosyjskiego żołnierza z rodziną: zróbcie wszystko, by mój syn nie poszedł do wojska

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie przechwyconej rozmowy pomiędzy rosyjskim żołnierzem a jego żoną. Mężczyzna apeluje do rodziny, by "zrobili wszystko, co w ich mocy", by jego syn nie wstąpił do rosyjskiej armii. Dodaje, że to jego ostatnia wola.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała w piątek nagranie przechwyconej rozmowy pomiędzy rosyjskim żołnierzem a jego żoną.

Mężczyzna zapytał, co u jego dziecka. - W porządku. Powiedział babci, że ma sześć lat i on sam o wszystkim decyduje - odparła jego małżonka.

- Zadziałajcie tak, by nie wstąpił do wojska - zaapelował żołnierz do żony.

- Jak to zrobić? - dopytywała kobieta. A jej mąż odpowiedział: - Zrób wszystko, aby nie poszedł do wojska! Gdy tylko go wezwą, poproś matkę, aby zaangażowała w sprawę wujka Gienia. Powiedz mu, żeby zrobił co w jego mocy, żeby (chłopiec - red.) nie został wcielony do wojska! To będzie moje ostatnie… to, czego chcę.

Rosyjski żołnierz (27.03.2022) PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Żołnierz podczas rozmowy mówił również, że w jego kompanii pozostało 10 osób, ale dowództwo nie chce ich wycofać z Ukrainy. - Mamy dwa wyjścia: wrócimy do domu jako ładunek 200 (określenie używane w stosunku do transportu ciała zabitego żołnierza - red.) lub ładunek 300 (transport rannych - red.) - dodał.

Ukraiński sztab generalny o stratach po stronie rosyjskiej

W sobotę w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał, że od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 19,1 tysiąca żołnierzy, a także 705 czołgów, 335 systemów artyleryjskich, 151 samolotów i 136 śmigłowców.

Od 24 lutego do 9 kwietnia Rosja straciła również 1895 pojazdów opancerzonych, 108 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 55 systemów przeciwlotniczych, 1363 samochody, siedem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 112 bezzałogowych statków powietrznych i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

Autor:pp/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP