"Świadkiem na moim ślubie był kałasznikow, a zamiast marszu Mendelssohna były wybuchy"

W prezencie dostali granatnik ręczny

Kitel zamiast sukni ślubnej

W czasie ślubu zeszli do schronu

W mieście Awanhard pod Odessą ślub wzięli policjant Vladislav Klevets i jego narzeczona Natalia. Jak informują lokalne media, ceremonia rozpoczęła się w urzędzie, jednak wobec alarmu bombowego przeniesiono się do schronu, gdzie para powiedziała sobie "tak".

Po ślubie poszli walczyć

Wcześniej media informowały o ślubie Jariny Arievy i Światosława Fursina w Kijowie. - To była nagła decyzja. Mieliśmy się pobrać 6 maja, ale wybuchła wojna i chcieliśmy być razem. Nie chcieliśmy się rozdzielać tuż przed ślubem. Nie mieliśmy czasu podpisać dokumentów urzędowych o zawarciu małżeństwa. Wzięliśmy jedynie ślub w kościele. I to była bardzo niecodzienna sytuacja. To niespotykane, że ksiądz pozwolił pobrać się nam bez tych dokumentów - mówiła Yaryna Ariewa.