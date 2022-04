Ławrow o "znacznym" ryzyku wybuchu konfliktu nuklearnego. Kułeba: Rosja traci ostatnią nadzieję

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział w poniedziałek, że ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego obecnie jest realne i nie można go lekceważyć. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba uważa, że mówienie o realnych groźbach wybuchu trzeciej wojny światowej wskazuje, że Moskwa przegrywa na Ukrainie.

- Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, dodając, że obecne ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego "jest znaczne".