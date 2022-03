"Putin ma tendencje zabójcze. Zobaczymy, czy ma tendencje samobójcze"

Atak Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. W Warszawie przebywają amerykańscy senatorowie Stephen Lynch (Partia Demokratyczna) i Mark Green (Partia Republikańska). Obaj zapewnili w rozmowie z Michałem Sznajderem, że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce w ramach NATO jest "niepodważalne". - Nie chcemy uruchomić trzeciej wojny światowej, ale jesteśmy zaangażowani na rzecz obrony suwerenności i wolności narodu ukraińskiego - powiedział senator Lynch. - Jest to bardzo delikatna sytuacja, robimy to, co w naszej mocy - dodał senator Green.