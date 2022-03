Misja pokojowa NATO w Ukrainie? Szef NATO i kanclerz Niemiec odpowiadają

Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, powiedział w środę, że sojusz nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy do Ukrainy. To odpowiedź na polską propozycję przeprowadzenia misji pokojowej. Portal Tagesschau podał, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz również odrzucił taką możliwość.

- Wspieramy każdy proces pokojowy, wzywamy Putina do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy, ale nie planujemy wysłania natowskich żołnierzy do Ukrainy - powiedział sekretarz generalny cytowany przez Sokołowskiego.

Scholz nie chce wysyłać żołnierzy do Ukrainy

Propozycja Kaczyńskiego

- Chcę tutaj w Kijowie powiedzieć kilka słów, które zwrócone są do przywódców państw Unii Europejskiej, państw NATO. Chciałbym odwołać się do ich sumień, ale także do ich konsekwencji. Oni głoszą pewne zasady, my te zasady podzielamy. Ale jeżeli takie zasady się głosi, to trzeba z nich wyciągać także wnioski - powiedział Kaczyński. Jak dodał, potrzebna jest nie tylko pomoc, o której wspominał prezydent Zełenski, ale "trzeba także zmienić pewną zasadę, która została przyjęta". - Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy - oświadczył Kaczyński.