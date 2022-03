"Kładą nas jednego po drugim, jak mięso do maszynki wrzucają"

Wielu z nich nie wiedziało, gdzie jedzie, po co i co ich czeka. Rozmowy rosyjskich jeńców jednocześnie przerażają i wzruszają. - Tutaj jest po prostu pie*****c zupełny. Cywile giną, dzieci giną. Naszych po prostu biją. K***a mać - mówi ojcu jeden z pojmanych.

To, co one słyszą od żołnierzy, nijak ma się do tego, co mówi rosyjska propaganda, rosyjska telewizja czy rosyjskie ministerstwo obrony. Oficjalnie w Rosji nie mówi się o tym, że na Ukrainie toczą się zaciekłe walki, ani jak wielkie straty podnosi rosyjska armia. Rosjanie o ostrzał artyleryjski celów cywilnych oskarżają ukraińską armię.