Podczas posiedzenia rosyjskiej komisji Rady Federacji do spraw ustawodawstwa konstytucyjnego senator Ludmiła Narusowa przekazała, że z całej kompanii poborowych, których wysłano do działań zbrojnych na Ukrainie, przeżyło tylko czterech żołnierzy. Narusowa jest wdową po zmarłym w 2000 roku pierwszym demokratycznym merze Petersburga Anatoliju Sobczaku.

