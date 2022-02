Rosyjscy niezależni dziennikarze solidarni z Ukrainą. "Jest nam wstyd!"

List otwarty

Wina Putina, nie Rosjan

Zdaniem Michaiła Chodorkowskiego, krytyka Kremla i byłego szefa koncernu Jukos, inwazja Putina na Ukrainę to zdrada rosyjskich interesów. Były więzień polityczny stwierdził także, że konflikt na Ukrainie to wina otoczenia prezydenta Władimira Putina, a nie Rosjan. - To musi jasno wybrzmieć, to Putin i jego otoczenie, nie Rosjanie, wywołali tę wojnę. Zrobili to jedynie w celu utrzymania się u władzy - mówił Chodorkowski. - Rozpętanie wojny pełnej przemocy i korzystanie z wojsk dla osobistego zysku świadczy o tym, że junta pod sztandarem Putina przejęła w Rosji władzę - uznał. Chodorkowski wezwał wszystkich do działań, by zakończyć tę wojnę.