Skradzione eksponaty z muzeum w Melitopolu. Rosjanie zabrali złoto Scytów

Z Muzeum Krajoznawczego w Melitopolu, w obwodzie zaporoskim, okupujący to miasto Rosjanie ukradli eksponaty – poinformowała we wtorek Prokuratura Generalna Ukrainy. Według śledczych do kradzieży doszło w kwietniu, a w skradzionej kolekcji eksponatów było między innymi złoto Scytów, odkryte przez archeologów w latach 50. XX wieku.