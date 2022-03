Były szef Biura Informacji NATO w Moskwie: Władimir Putin nie ma żadnych zahamowań

Pszczel: Putin nie ma żadnych zahamowań

Pszczel mówił, że "Putin nie ma żadnych zahamowań". - Nie starczyłoby czasu opowiadać o wszystkich historiach związanych z tym, co się w samej Rosji działo. Wiemy, co się działo w Czeczenii, w Syrii - dodał.

- Natomiast prysł mit o tej wspaniałej, efektywnej armii rosyjskiej, bo to jest mit sztucznie hodowany - wskazywał dyplomata. Jego zdaniem rosyjskie siły zbrojne "nie potrafią realizować postawionych celów w sposób skoordynowany, sensowny i efektywny". - To, co potrafią, to właśnie dokonywać - to już ewidentnie wskazują ostatnie tragiczne doświadczenia różnych miast - po prostu zbrodni wojennych - powiedział były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie.

Jak stwierdził, "to że Putin jest skłonny pójść bardzo daleko, to my wiemy". - Natomiast to, o czym się większość świata przekonała chyba niedawno, to jest to, że armia rosyjska nie jest w stanie inaczej prowadzić swoich operacji - podkreślił Pszczel.