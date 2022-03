Atak Rosji na Ukrainę. Reporterka BBC News Ukrainian Viktoriia Zhuhan o sytuacji na Ukrainie

Sytuacja zmienia się cały czas. Słyszę, że wojsko ukraińskie odbiło jakieś tereny, a tu już armia rosyjska posunęła się dalej. Za kilka godzin to się zmienia - opowiada korespondentka BBC News Ukrainian Viktoriia Zhuhan. Reporterka, która jest we Lwowie, przyznaje, że w wielu miejscach obywatele Ukrainy zastanawiają się, jak długo będą mogli jeszcze zostać w kraju.

- Tak długo, jak mogę, będę opowiadała światu, co dzieje się na Ukrainie - mówiła w poniedziałek w rozmowie z TVN24 przebywająca we Lwowie korespondentka BBC News Ukrainian Viktoriia Zhuhan. Przekazała, że władze miasta przygotowują się do ataków Rosjan.