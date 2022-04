Relacje Ukraińców, którym udało się uciec z rosyjskich obozów filtracyjnych

Wielogodzinne przesłuchania, poszukiwane związki z władzami i prasą

- Jeśli ktoś był podejrzany o to, że jest "ukraińskim nazistą", zabierano go do Doniecka w celu przeprowadzenia dalszego śledztwa lub w celu zabicia go – mówi Ołeksandr. – To było bardzo ryzykowne. Każda mała wątpliwość, każdy mały opór i mogliby zabrać cię do piwnicy na przesłuchania i tortury. Wszyscy bali się, że zostaną zabrani do Doniecka – dodaje.