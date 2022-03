Rosja atakuje Ukrainę. Relacje mieszkańców Charkowa i Kijowa na temat sytuacji w kraju

W Charkowie do ataku doszło w dzielnicy, w której mieszka pan Andrzej. - Dzieci i kobiety wciąż płaczą. Nikt nie był przygotowany na taki atak - mówi mężczyzna. Pan Andrzej szykuje się do ucieczki z miasta.

Nikt nie jest pewny jutra

- Nikt nie jest pewny, że będzie żył jutro. Strasznie jest cały czas, tu jest prawdziwa wojna. W centrum Kijowa strzelają - mówi mieszkająca w obwodzie winnickim pani Anna. - Wiedzieliśmy, co się dzieje w Charkowie, że tam rozstrzelali centrum miasta. To wygląda, jak II wojna światowa. Na razie rozmawiam z panem, to nie mam żadnej gwarancji, że nie będą strzelać - dodaje.