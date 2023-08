Niezależne media: wbrew temu, co mówi Prigożyn, Grupa Wagnera wciąż rekrutuje nowych bojowników

Rosja zwiększa na Morzu Czarnym liczbę okrętów zdolnych do przenoszenia rakiet - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe ukraińskich sił zbrojnych. Armia rosyjska wprowadziła do służby okręty podwodne i nawodne, zdolne są łącznie do wystrzelenia w salwie do 12 pocisków manewrujących Kalibr - podała ukraińska armia. "Wróg ponownie zwiększa obecność środków przenoszenia rakiet na Morzu Czarnym. Okręty podwodne i nawodne przenoszące rakiety są sukcesywnie wprowadzane do służby bojowej" - zaznaczono w komunikacie.