Biden "wyjątkowo negatywnie" ocenia decyzję Rosji i Białorusi

Analiza szamba ulokowanego pod liczącymi ok. 2,5 tysiąca lat toaletami w Jerozolimie, wykazała obecność pasożytów wywołujących czerwonkę - poinformowali naukowcy z University of Cambridge. Przebadany przez nich materiał pochodzi z domów starożytnej miejskiej elity. Choroba objawia się m.in. krwawą biegunką i może prowadzić do śmierci.