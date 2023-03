W Bachmucie wciąż są cywile. "Kategorycznie odmawiają ewakuacji"

czytaj dalej

Cyklon Freddy przyczynił się do śmierci co najmniej 225 osób w Malawi - podała w środę krajowa agencja zarządzania kryzysowego. Łącznie w wyniku żywiołu zginęło 270 osób. Ulewne deszcze i osuwiska uszkodziły tysiące domów w południowej części kraju. Szacuje się, że co najmniej 19 tysięcy osób pozostaje bez dachu nad głową.