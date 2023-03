Analitycy ISW: ukraińscy partyzanci zranili zastępcę szefa okupacyjnej administracji w Nowej Kachowce

czytaj dalej

Rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w śmigło bezzałogowego drona MQ-9 Reaper - potwierdził generał sił powietrznych USA James Hecker. Maszyny operowały nad wodami Morza Czarnego. Reapery służą Amerykanom przede wszystkim do zwiadu i obserwacji rozległych obszarów. - To nie jest centralne uderzenie w drona, zestrzelenie, zwalczanie. To zawadzenie. To coś, co bardziej nadaje się na określenie "awanturnictwo powietrzne" - tłumaczył w TVN24 Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku.