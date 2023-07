Zełenski: oczekujemy zaproszenia do NATO

Mówiąc o nadchodzącym szczycie w Wilnie Zełenski ocenił, że oczekuje zaproszenia dla Ukrainy do NATO. - Jeśli nie będzie konsensusu w sprawie technicznego zaproszenia Ukrainy do Sojuszu, to tylko kwestia politycznej woli, by znaleźć odpowiednie sformułowania i takie zaproszenie wystosować. To byłby ważny sygnał. NATO oznajmiłoby, że nie boi się Rosji - powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że chce, by jego kraj otrzymał gwarancje bezpieczeństwa do czasu wstąpienia do NATO.

Już po ukazaniu się wywiadu Biały Dom przekazał, że takie gwarancje mają być przedmiotem rozmowy prezydentów USA i Ukrainy w Wilnie.