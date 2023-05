Alarmy w całej Ukrainie. Eksplozje słyszane też w Kijowie

Mer Pawłohradu Anatolij Wierszyna przekazał w niedzielę wieczorem, że w mieście były słyszalne eksplozje - podał portal The Kyiv Independent.



Na stronie miasta na Facebooku ostrzeżono mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach do czasu, gdy alarm zostanie odwołany.



"Zadbajcie o własne bezpieczeństwo" - napisano w komunikacie.