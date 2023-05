Władze: w stolicy rozległy się wybuchy, działały siły obrony powietrznej

Pentagon ogłosił w środę kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, w tym dodatkowe haubice, rakiety lotnicze i amunicję artyleryjską. Wartość 37. pakietu broni dla Ukrainy to 300 milionów dolarów.

Jak podał w oświadczeniu resort, w skład nowej transzy weszły m.in. dodatkowe rakiety do systemu HIMARS, haubice 155 mm oraz amunicja do nich, amunicja moździerzowa różnych kalibrów, pociski przeciwpancerne TOW, granatniki AT-4 i Carl Gustaf, rakiety lotnicze Hydra-70, materiały wybuchowe, ciężarówki i części zamienne.



Pociski Hydra-70, małe niekierowane rakiety wystrzeliwane z samolotów i śmigłowców, po raz pierwszy znalazły się na liście. Nie jest jasne, czy dodatkowe haubice w pakiecie to holowane M777 czy samobieżne M109 Paladin. Łącznie USA przekazały 160 takich dział.