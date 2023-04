Ekspert: Kreml nie jest w stanie pogodzić własnych celów z rzeczywistymi możliwościami militarnymi

czytaj dalej

Do jednego ze szpitali w stolicy Sudanu dotarł mężczyzna z rodzącą żoną. Większość oddziałów była zamknięta ze względu na walki, ale do pomocy ruszyli wolontariusze medyczni z oddziału ratunkowego. Przy ograniczonych zasobach i możliwościach udało im się odebrać poród w aucie. Wdzięczni rodzice poprosili, by wolontariusze wybrali imię dla ich syna. Nazwano go Muntasir, czyli "zwycięski".