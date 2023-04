Alarmy lotnicze w Ukrainie. Media o eksplozjach

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w czwartek rezolucję, w której wezwało Rosję do zaprzestania bezprawnych deportacji ukraińskich dzieci i ich repatriacji do ojczyzny - poinformowały na Twitterze służby prasowe RE. W kwietniu rząd Ukrainy poinformował, że co najmniej 19384 dzieci zostało deportowanych do Rosji.

W rezolucji - informuje agencja Ukrinform - zgromadzenie podkreśliło, że deportacje są zaplanowaną i systematyczną polityką państwową. Zażądało wstrzymania toczących się "procedur adopcyjnych, zaprzestania nadawania obywatelstwa rosyjskiego oraz przywrócenia więzi dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz ich repatriacji lub zwolnienia do bezpiecznego kraju trzeciego".

"Przymusowe wysiedlanie dzieci stanowi zbrodnię ludobójstwa, która musi być dokładnie zbadana i ścigana" - napisano w dokumencie.