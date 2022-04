Wicepremier Ukrainy: Rosja wystrzeliła już ponad 1300 rakiet w kierunku Ukrainy

- Nie jestem na miejscu kanclerza Olafa Scholza. Mogę tylko powiedzieć, co ja bym zrobił na jego miejscu: Dostarczyłbym czołgi - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Niemcy zapowiedziały we wtorek pierwszą dostawę ciężkiej broni na Ukrainę, aby pomóc jej odeprzeć rosyjskie ataki. Krok ten nastąpił po tygodniach nacisków w kraju i za granicą, by podjąć takie działania.

- Niezwykle ważne jest, aby Ukraina otrzymała sprzęt wojskowy, którego potrzebuje teraz. Nie jutro czy pojutrze, wtedy może być za późno - powiedział litewski przywódca. Nauseda dodał, że Niemcy zmierzają we właściwym kierunku, ale jeśli chcą być konsekwentne, nie mogą zatrzymać się w połowie drogi.