G7 zgodziło się na odroczenie spłaty zadłużenia Ukrainy

Mamy plan sprawiedliwego pokoju prezydenta Zełenskiego i nie potrzeba nam żadnego innego - powiedział w Waszyngtonie szef komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ołeksandr Mereżko.

Jego litewski odpowiednik Żygimantas Pavilionis ocenił, że wewnątrz NATO jest ogólna zgoda na temat tego, że Ukraina powinna wejść do Sojuszu, lecz są różnice zdań co do szybkości tego procesu.

Przekonywał, że potrzebna jest szybka decyzja, bo wraz z amerykańskimi wyborami 2024 r. może zamknąć się "okno decyzyjne". Przypominał, że choć na początku drogi państw bałtyckich do NATO było wiele sprzeciwu i padały argumenty, że są one "nie do obrony", to ostatecznie za ich akcesją głosowało 99 senatorów USA.