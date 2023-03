Eksperci ISW: siły rosyjskie osiągnęły marginalne korzyści w Bachmucie

Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



- Mamy dziś kilka ważnych decyzji, przede wszystkim obronnych. Nasi europejscy partnerzy uzgodnili wspólny plan mający przyspieszyć dostawy amunicji dla naszej artylerii - powiedział Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu. Jak dodał, plan opiewa na 2 mld euro. Wskazał, że przewiduje on pilne dostawy, jak i produkcję amunicji.

W jego ocenie dodaje to "pewności w sprawie naszej jedności, niezachwianego ruchu w stronę zwycięstwa nad państwem-terrorystą".



Zełenski podziękował europejskim partnerom za tę decyzję oraz stronie amerykańskiej za ogłoszony tego dnia kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 350 mln dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

