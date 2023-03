Doradca prezydenta USA, szef Pentagonu i generał Milley rozmawiali ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami

Prezydent Serbii Aleksandar Vučić nazwał decyzję MTK ws. nakazu aresztowania Putina krokiem "w kierunku największego konfliktu w historii świata".

"Jest to eskalacja, która nie ma końca. Boję się, że możemy zmierzać w kierunku największego konfliktu w historii świata. Zastanawiam się, czy ktoś jest na tyle mądry, by tego uniknąć i czy ktoś rozumie, do jakich konsekwencji to doprowadzi".