Relacja z Charkowa pod ostrzałem. "Kiedy jest alarm, to wskakuję do łazienki, żona z siostrzenicą i psem na korytarz"

W Charkowie zniszczono administrację obwodową, zniszczono radę miejską. To jest masakra, to wojna na wyniszczenie. Nie wyobrażałem sobie nigdy, że w XXI wieku coś takiego się stanie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Taras Golopych, mieszkaniec ostrzeliwanego miasta. Jak podały w środę wieczorem lokalne władze, Charków jest nieustanie celem ataków Rosjan i toczą się w nim ciężkie walki. Pośród ofiar i poszkodowanych jest ludność cywilna.

- W Charkowie zniszczono administrację obwodową, dzisiaj [w środę - przyp. red.] zniszczono radę miejską. To jest masakra, to wojna na wyniszczenie. Nie wyobrażałem sobie nigdy, że w XXI wieku coś takiego się stanie - mówił profesor Golopych. - Są strzały z Gradów [rosyjskie wyrzutnie rakiet niekierowanych - red.], strzały z artylerii. Wczoraj w nocy słyszeliśmy lecący nad budynkami samolot, to okropne doświadczenie. Nie wiem, jak mogło do tego dojść i co Rosjanie sobie wyobrażają - mówił.