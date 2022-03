Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera" ze stolicy Ukrainy: poza Kijowem "spokój ustępuje miejsca koszmarowi wojny"

- Ukraińcy bardzo dzielnie się bronią. Nie tylko dzielnie, bardzo efektywnie - powiedział Przedlacki na antenie TVN24. Jak dodał, wszyscy solidarnie stanęli do obrony. Ci którzy są w stanie walczyć dołączają do obrony terytorialnej. Reszta - choć jest ich mało - w inny sposób walczy z okupantem, na przykład napełniając worki z piaskiem, budując zasieki czy szykując jedzenie. - Na miejscu spotyka się ludzi w każdym wieku. od młodych mężczyzn, kobiet po emerytów - podkreślił.

Dziennikarz "Superwizjera" z Kijowa: miasto opustoszało, około jedna trzecia mieszkańców wyjechała

Michał Przedlacki o korytarzach humanitarnych: to jeden z wielu ponurych żartów, które rosyjska armia wyprawia tutaj każdego dnia

- Korytarz humanitarny powinien dawać ludności możliwość wyjścia tam, gdzie będą czuć się bezpiecznie. Nie wyobrażam sobie, by mieszkańcy Charkowa, który pozostają pod ciężkim bombardowaniem, skrywając się po piwnicach szóstą dobę, nie wychodząc z piwnic, uznają, że korytarz humanitarny w stronę Rosji (...) zapewni im bezpieczeństwo. To ewidentnie żart, jeden z wielu ponurych żartów, które rosyjska armia wyprawia tutaj każdego dnia - ocenił.

Michał Przedlacki: poza Kijowem "spokój ustępuje miejsca koszmarowi wojny"

Podobnie sytuacja wygląda w Irpieniu. Przedlacki - jak mówił - wie to od rowerzysty, którego spotkał na "ogromnej pustej trasie" z Kijowa do Żytomierza. - Okazało się, że jest to muzyk kijowskiej orkiestry symfonicznej, bębniarz, który na rowerze, by uratować życie, wydostał się z Irpienia. Tam gdzie był nie miała gazu, nie miał prądy, nie miał wody, nie miał żywności - relacjonował dziennikarz na antenie TVN24.