Rosja ostrzeliwuje osiedla mieszkaniowe w Charkowie. Olena Krawczenko: nigdzie nie jest bezpiecznie

Rosjanie nie wiedzą, co się dzieje w Ukrainie

Przyznała, że w mieście są problemy z dostępem do jedzenia i że problem ten dotyka głównie osób starszych. Jak dodała, żeby prezydent Rosji Władimir Putin wstrzymał atak na Ukrainę, musieliby na nim wymusić to jego obywatele.

- Ale oni go wspierają. Widziałam, jakie zdjęcia pokazuje się w rosyjskiej telewizji, to jest żart. To tak nie wygląda. Rosjanie nie wiedzą i nie rozumieją, co się dzieje w Ukrainie - oceniła. Dodała, że w rosyjskich mediach przedstawia się "ideologiczne głupstwa, które nie odpowiadają rzeczywistości".