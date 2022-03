Rosja - Ukraina. Raport brytyjskiego ministerstwa obrony: Rosja ograniczyła loty załogowe poza linię frontu

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza ograniczyła rosyjskie loty załogowe poza linię frontu. To zmusza Rosję do większego korzystania z dronów i innych bezzałogowych statków powietrznych - ocenił resort w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Rosja ogranicza loty załogowe na rzecz dronów

"Systemy te są szeroko wykorzystywane w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Solidna ukraińska obrona przeciwlotnicza prawie na pewno ograniczyła loty załogowe poza linię frontu, dlatego Rosja została najprawdopodobniej zmuszona do wykorzystania większej liczby UAV (bezzałogowy statek powietrzny - red.)" - przekazał resort w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"To zapewne prowadzi do większego zapotrzebowania na nie i większych ich strat. Sankcje te zaszkodzą rosyjskiemu kompleksowi zbrojeniowemu i ograniczą jego zdolność do zastąpienia utraconych UAV" - napisano.