Radio Swoboda: rosyjskie samoloty atakują Ukrainę z około 40 lotnisk położonych w Rosji, na Ukrainie i Krymie

Ukraińska redakcja Radia Swoboda - powołując się na zdjęcia satelitarne i ekspertów – podała, że rosyjskie lotnictwo do atakowania Ukrainy wykorzystuje około 40 lotnisk na terytorium Rosji, Białorusi i anektowanego Krymu. Do nalotów na Kijów, Czernihów, Charków i inne miasta na północy i północnym wschodzie Ukrainy Rosja wykorzystuje lotniska w obwodach przygranicznych, również i te, które wcześniej służyły jako lotniska transportowe.

"Wiele samolotów nadlatuje z Krymu i działają one w różnych kierunkach, nie jest wykluczone, że łącznie z Mariupolem. Z Krymu mamy informacje również o lotnictwie strategicznym, jak samoloty Tu, które zrzucają pociski typu Ch" - powiedział Ołeksandr Musijenko, szef Centrum Badań Wojskowo-Prawnych.

Dwa najważniejsze lotniska na Krymie, które Rosja wykorzystuje do nalotów, to lotnisko wojskowe koło miasta Saki (gdzie stacjonują myśliwce Su-30SM, Su-33 i bombowce Su-24M) i duże lotnisko wojskowe Belbek na północ od Sewastopola. Po przebudowie dokonanej w 2020 roku lotnisko to może przyjmować bombowce strategiczne Tu-22M3, Tu-160 i Tu-95MS.