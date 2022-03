Przechwycone nagrania rozmów rosyjskich żołnierzy. "Działają w kompletnym chaosie. Nie mają pojęcia, dokąd zmierzają"

Według brytyjskiej prasy nagrania przechwyciła prywatna firmę wywiadowczą ShadowBreak Intl. z Wielkiej Brytanii. Wybrane materiały miały zostać do niej przesłane. Jak wyjaśnił jej założyciel Samuel Cardillo, część rosyjskich oddziałów na Ukrainie komunikuje się przy pomocy telefonów komórkowych i analogowych krótkofalówek, co sprawia, że komunikacja jest podatna na przechwycenie nawet przez amatorów.

"Daily Telegraph": rosyjscy żołnierze nie mają pojęcia, dokąd zmierzają

"Stwierdziliśmy, że rosyjscy żołnierze działają w kompletnym chaosie. Nie mają pojęcia, dokąd zmierzają i jak właściwie mają komunikować się między sobą" - mówił Cardillo, cytowany przez "Daily Telegraph". Dodał, że żołnierze mają trudności z utrzymaniem łączności i często spędzają 20 minut na "sprawdzaniu dźwięku", aby upewnić się, że są słyszalni, co daje możliwość podsłuchiwania przez krótkofalowców.

"Były okresy, w których słyszeliśmy, jak płaczą w czasie walki, okres, w którym obrażali się nawzajem" - oczywiście nie jest to oznaka wysokiego morale. Zdarzyło się, że strzelali do siebie nawzajem, zdarzało się, że musieli transportować martwe ciała z powrotem do swoich baz operacyjnych - relacjonował Cardillo.