Atak Rosji na Ukrainę. Prezydent Zełenski zapewnia, że Ukraina nie odstąpi od obrony swoich miast

- Jest noc, nocny Kijów, poniedziałkowy wieczór, a w kraju wojna. To dwunasty dzień takiej walki. Jestem w Kijowie, moi ludzie są ze mną. (...) Wszyscy walczymy, wszyscy są na swoich miejscach - powiedział prezydent. I dodał: - Siła walki, dyplomacji i ducha Ukrainy przyniesie jej zwycięstwo - zapewnił. - Nasi ludzie czasem nie mają broni, ale mają męstwo. Wszyscy oni to bohaterowie - ocenił Zełenski.

Zwracając się do rodaków, powiedział: - Wy nie ustępujecie i my nie ustępujemy.

Zełenski: nie boimy się czołgów

- W Makarowie w obwodzie kijowskim ostrzelano dzisiaj piekarnię, starą piekarnię, kim trzeba być, by robić cos takiego - pytał Zełenski. W ostrzale budynku nieaktywnej już piekarni zginęło co najmniej 13 cywilów. Prezydent przypomniał również, że Rosjanie zaminowali drogę, która była przygotowana do przewożenia żywności do Mariupola.