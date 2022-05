Zełenski zwolnił szefa obwodowej SBU. "Myślał tylko o sobie"

- Przyjechałem, zorientowałem się w sytuacji i zwolniłem szefa obwodowej SBU za to, że nie działał on na rzecz obrony miasta od pierwszych dni wojny, a myślał tylko o sobie - poinformował Zełenski. Ukraiński prezydent wypowiedział się w nagraniu wideo, opublikowanym w niedzielę wieczorem.

"Działają na rzecz zwycięstwa"

Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, liczące przed inwazją rosyjską blisko 1,5 miliona mieszkańców. Leży zaledwie około 40 kilometrów od granicy z Rosją.