Zełenski: państwo-zło powinno zostać rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jedynym sposobem, by ostrzeliwane ukraińskie miasta były bezpieczne jest zwycięstwo militarne w wojnie przeciwko Rosji. - Państwo-zło powinno zostać rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa. Raszyzm powinien ponieść klęskę: militarną, gospodarczą, polityczną i prawną - podkreślił.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo odniósł się do ostrzałów Kostiantyniwki w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. W niedzielę zginęło tam osiem osób. Dwie inne osoby poniosły śmierć tego dnia w rezultacie rosyjskiego ostrzału obwodu sumskiego - poinformował Zełenski.

- To tylko kilka przykładów. Jest tylko jeden sposób, by zatrzymać rosyjski terror, przywrócić bezpieczeństwo naszym miastom i gminom. Jest nim zwycięstwo militarne Ukrainy - powiedział prezydent. Dodał następnie: - Państwo-zło powinno zostać rozbite we wszystkich znaczeniach tego słowa. Raszyzm powinien ponieść klęskę: militarną, gospodarczą, polityczną i prawną.