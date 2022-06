Zełenski na gali prowadzonej przez Seana Penna: stopiona powinna zostać broń barbarzyńców, którzy mordują ludność cywilną

Obrazy przedstawiające zniszczoną przez wojska rosyjskie Ukrainę to nie horror, to nasza rzeczywistość - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zdalnego wystąpienia na gali fundacji CORE prowadzonej przez amerykańskiego aktora Seana Penna. - Byłeś gotów stopić swojego Oscara w proteście przeciwko niewystarczającej pomocy Ukrainie - zwrócił się Zełenski do Penna. - Stopiona powinna zostać broń barbarzyńców, którzy mordują ludność cywilną - dodał.

Wołodymyr Zełenski: każda pomoc jest cenna i ważna

- Byłeś gotów stopić swojego Oscara w proteście przeciwko niewystarczającej pomocy Ukrainie. Jestem pewien, że nie będzie to konieczne - zwrócił się Zełenski do Penna. - Stopiona powinna zostać broń barbarzyńców, którzy mordują ludność cywilną. Sprzęt agresora, jego czołgi, samoloty, okręty, rakiety powinny być stopione i całe to żelazo, które niesie zło - kontynuował. Kończąc swoją wypowiedź, prezydent Ukrainy zaapelował o wsparcie dla jego kraju i walkę o niego, ponieważ jest to wsparcie i walka w imię całego wolnego świata.