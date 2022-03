Zełenski w izraelskim parlamencie: nasi obywatele szukają bezpieczeństwa. Szukają tego, jak można żyć w pokoju. Tak jak wy

Trwa 25. dobra inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainie. W niedzielę do członków Knesetu, izraelskiego parlamentu, zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zauważył, historia Żydów i Ukraińców zawsze była ze sobą powiązana. Nawiązał do tego, co spotkało Żydów podczas II wojny światowej. - Nazywali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". [...] Pomyślcie sobie, co teraz mówi się w Moskwie. Słuchajcie, jak w tej chwili znowu padają te słowa "ostateczne rozwiązanie problemu dotyczącego Ukrainy" - mówił ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski zauważył, że obywatele Ukrainy i Izraela zawsze byli ze sobą związani. Jak dodał, wśród ukraińskiego społeczeństwa są także Żydzi. - Chcemy żyć. Nasi sąsiedzi chcą zobaczyć nas martwymi. Bardzo trudno jest dojść do kompromisu. Nie muszę was przekonywać, jak bardzo przeplatała się nasza historia - Ukraińców i Żydów. My również teraz przechodzimy przez bardzo trudny okres. Jesteśmy w różnych krajach i również w różnych sytuacjach, ale zagrożenie jest takie samo - i u nas, i u was. To idea zniszczenia narodu, państwa, kultury i nawet nazw, Ukraina i Izrael - mówił.

Nie "operacja wojskowa", a "pełnowymiarowa wojna"

Prezydent stwierdził, że data rozpoczęcia agresji Rosji to dzień ważny w historii, ponieważ wtedy rozpoczęła się katastrofa nie tylko dla Ukrainy, ale także żyjących w niej nacji, Europy i całego świata. Jak wspomniał, tego samego dnia w 1920 roku powstała Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) - partia, z powodu której zginęły miliony ludzi (24 lutego 1920 roku Adolf Hitler przedstawił główne założenia programu NSDAP).

- Po wielu latach 24 lutego został wydany również rozkaz wtargnięcia pełnoskalowego rosyjskich wojsk do Ukrainy. Inwazji, która już teraz kosztowała tysiące ludzkich żyć. Nie wrócą do domów. Zginęli. [...] Nasi obywatele szukają teraz po całym świecie bezpieczeństwa. Szukają tego, jak można żyć w pokoju - tak jak wy tego szukaliście - mówił.

Zełenski zaznaczył, że "inwazja Rosji na Ukrainę to nie jest po prostu 'operacja wojskowa', jak podają w Moskwie", a "pełnowymiarowa wojna, której celem jest zniszczenie narodu".

- Wszyscy wiedzą, że wojska rosyjskie niszczą teraz domy na oczach całego świata. Mam w związku z tym prawo przytaczania tej paraleli, porównywania naszej historii i waszej. Naszej wojny o przeżycie i drugiej wojny światowej - powiedział. Dodał, że rosyjska propaganda korzysta z podobnych haseł, co nazistowskie organizacje z czasów II wojny światowej. - Nie chcieli zostawić śladu po was. Nazywali to "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". Pamiętacie to, nikt tego nie zapomni. Ale pomyślcie sobie, co teraz mówi się w Moskwie. Słuchajcie jak w tej chwili znowu padają te słowa "ostatecznie rozwiązanie problemu dotyczącego Ukrainy" - mówił do mieszkańców Izraela.

Zełenski: jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia

Prezydent Ukrainy powiedział także, że rosyjskie rakiety uderzają nie tylko w ukraińskie budynki, ale także miejsca pamięci, pochówków ofiar Holokaustu i modlitw. Przez wzgląd na wspólną historię Żydów i Ukraińców, zaapelował o pomoc.

- Każdy w Izraelu doskonale wie, że wasza obrona przeciwrakietowa jest najlepsza, najpotężniejsza. Każdy wie, że wasze środki bojowe są bardzo silne. Wszyscy wiedzą, że wy jesteście świetnymi wojownikami. Potraficie walczyć o swoje interesy państwowe i swojego narodu. Jesteście w stanie pomóc naszemu narodowi, ratować nasze życia - życia Ukraińców, życia ukraińskich Żydów. Można długo zadawać pytania czemu my nie możemy dostać od was broni, albo czemu Izrael nie wprowadził zdecydowanych sankcji przeciwko Rosji, czemu rosyjski biznes cały czas lokalizuje się u was. Będziemy musieli z tym żyć. Ukraińcy podjęli swoją decyzję 80 lat temu - ratowali Żydów. Wśród nas są ci, którzy są sprawiedliwi wśród narodów świata. Wy też macie takie wybór - podsumował Zełenski.

