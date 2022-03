Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem o wojnie w Ukrainie oraz o elektrowniach jądrowych

Dwie godziny trwała rozmowa telefoniczna Emmanuela Macrona z prezydentem Rosji. Jak podaje Pałac Elizejski, prezydent Francji próbował przekonać Władimira Putina do zakończenia inwazji na Ukrainę oraz do umożliwienia pomocy humanitarnej. Poruszono również kwestię zapewnienia ochrony ukraińskim elektrowniom jądrowym.

To już jedenasta doba ataku Rosji na Ukrainę. Każdego dnia przybywa ofiar tego konfliktu, wśród nich są również cywile. Część polityków i głów państwa apelowała już do prezydenta Rosji o zakończenie inwazji. Do tej pory bezskutecznie. W niedzielę, Pałac Elizejski poinformował, że taką próbę podjął prezydent Francji Emmanuel Macron.