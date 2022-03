"Napadli na nas w nocy. To była masakra, nie rozumiem, jak tak można robić"

- W nocy dowiedzieliśmy się, że żołnierze rosyjscy strzelali do elektrostacji. Co możemy zrobić? Do wszystkich dzwonić - o rosyjskim ostrzale wokół elektrowni jądrowej w Zaporożu mówiła na antenie TVN24 Irena Szturowa, prezes stowarzyszenia Kultury Polskiej w Zaporożu. Jak przekazał w piątek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, pożar, który tam wybuchł w wyniku ostrzałów, został ugaszony.