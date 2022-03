Premier Ukrainy wzywa świat do manifestacji. "Trzeba powstrzymać bombardowanie ukraińskich miast"

Premier Ukrainy Denys Szmyhal zaapelował do ludzi z całego świata, aby w środę, czwartek i piątek wyszli na place swoich miast i domagali się zamknięcia nieba nad Ukrainą. "Trzeba powstrzymać bombardowanie ukraińskich miast. Od rakiet i bomb giną cywile, giną dzieci" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych.

Apele ukraińskich władz

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał przywódców państw zachodnich do wykonania tego kroku 3 marca. - Jeżeli nie możecie tego zrobić, przekażcie Ukrainie samoloty, by mogła sama się bronić - dodał. Mychajło Podolak, prezydencki doradca, powiedział, że "tylko zamknięte niebo momentalnie powstrzyma eskalację". - Nadszedł czas, by zachodni partnerzy wzięli też na siebie odpowiedzialność za zakończenie wojny - podkreślił.

Jednak Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówił kilkukrotnie, że sojusz nie zamierza się angażować w konflikt militarnie. - Nasza ocena jest taka, że jeżelibyśmy to zrobili, to doprowadzimy do czegoś, co może wymknąć się spod kontroli i zakończyć wojną w Europie. Dlatego podejmujemy te trudne decyzje o narzuceniu sankcji i zapewnianiu wsparcia dla Ukrainy, a jednocześnie staramy się nie wciągać sił NATO bezpośrednio w ten konflikt - mówił.