Bluza z podpisem Wołodymyra Zełenskiego sprzedana za 90 tysięcy funtów

Polarowa bluza prezydenta należąca do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i podpisana przez niego została sprzedana w Londynie za 90 tysięcy funtów. Dochód zostanie przekazany na wsparcie kraju, który od ponad dwóch miesięcy odpiera rosyjską inwazję zbrojną.

Zebrali ponad milion dolarów

Podczas wydarzenia do jego uczestników - dzięki połączeniu wideo - zwrócił się sam Wołodymyr Zełenski. Następnie głos zabrał brytyjski premier Boris Johnson. - Cóż to za zaszczyt przemawiać po moim przyjacielu Wołodymyrze Zełenskim. To jeden z najbardziej niesamowitych przywódców współczesnego świata - powiedział. Wyraził też przekonanie, że "Ukraina wygra tę wojnę, będzie suwerenna i powstanie na nowo".