Atak Rosji na Ukrainę. Owsiak: Pomoc idzie ze wszystkich stron. Już pierwszego dnia wszyscy wiedzieli, co robić

Polacy natychmiast zareagowali. Pomagamy z bardzo dużą wyobraźnią, z dużym pomysłem - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odnosząc się do pomocy Ukraińcom. Mówił także o tym, w jaki sposób WOŚP pomaga obywatelom kraju dotkniętego rosyjskim atakiem.

Owsiak: już pierwszego dnia wojny wszyscy wiedzieli, co robić

Zaczął od podziękowań "wszystkim, którzy tak wspaniale się zorganizowali". - Ta pomoc idzie ze wszystkich stron, z jednej strony spontanicznie, a z drugiej - (jest - red.) bardzo dobrze zorganizowana. Już pierwszego dnia wojny wszyscy wiedzieli, co robić - bardzo wiele osób udało się na granicę, aby organizować miejsca, gdzie się można napić gorącej herbaty. Nikt nie wiedział, jak będzie wyglądał ten exodus - mówił Owsiak.

Mówił również o zaanagażowaniu się WOŚP w pomoc Ukraińcom. - Na dniach będziemy mieli śpiwory, karimaty, będziemy mieli ocieplacze, czołówki, (...), mówimy o takich zakupach, które trafią do szpitali, które potrafią tę rzeczywistość im (Ukraińcom - red.) odmienić na "tu i teraz" - mówił dalej. Wyliczał, że będą to także kardiomonitory, respiratory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe. - Zamiawiając ten sprzęt, wiemy, gdzie on będzie jechał - dodał.